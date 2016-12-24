26 августа в Саранске пройдет творческий марафон «ЭРЬЗЯ и МЫ»

Марафон «ЭРЬЗЯ и МЫ» откроется 26 августа в 15.00, местом его проведения выбрана Музейная площадь у Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

Программа марафона включает в себя:

на площадках у входа в музей - экспресс-выставки

- «Степан Эрьзя – скульптор мира» (копийные работы и баннеры),

- «Федот Сычков – художник радости» (репродукции, «живые картины»);

- «Книжный развал» - совместный проект изданий Музея Эрьзи, Мордовского книжного издательства и Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина;

Проект «Литературное варенье» Светланы и Олега Колесниковых (г. Воронеж).

«ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ» (в течение всего дня)

Живописная лавка:

- выставка живописи, графики, фоторабот молодых художников и членов творческих союзов («Союз художников», «Союз дизайнеров», «Творческий союз художников России»);

АРТ-пассаж:

- выставка-продажа сувенирной продукции и изделий народных мастеров;

Мастер-классы:

- изготовление оберегов: кукла-скрутка, кукла-зерновушка;

Гончарный круг:

- знакомство с гончарным промыслом (МГПУ им. М.Е. Евсевьева, В.А. Варданян);

Мастерская подарков:

- роспись национальными мотивами гипсовых тарелочек, мордовского нагрудного украшения сюлгам;

Детская площадка:

- макси-пазлы, художественные кубики, рисование на ватмане и на асфальте (при поддержке музейных волонтёров);

Проект «Литературное варенье»:

- основная идея проекта: большой мир, в котором варятся различные культурные пласты, в результате чего возникает уникальное явление – русская культура. Беседа в процессе приготовления варенья из сосновых шишек: урок мордовской красоты. По завершении процесса гостям предлагается чай из самовара (на сосновых почках) с вареньем из шишек - «по-Эрьзински».

(Проект апробирован более чем в 20 музеях, среди которых Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Дом-музей М.М. Пришвина в Дунине, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна». Каждый новый этап проекта связан с именем выдающегося литератора. Сейчас у авторов более 80 рецептов. «Эрьзинское варенье» - первый проект о художнике. Это уникальная возможность узнать о жизни скульптора, дегустируя его любимое варенье).

Паблик-арт:

- создание муралов гостями фестиваля (на двух-трёх планшетах все желающие могут создать монументальную роспись по эскизам профессиональных художников);

Фото-зона:

- тантамарески, хард-постеры, живые скульптуры.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

15:00-18:00 – «Наследники по прямой»:

- молодёжный пленэр (ДХШ №1, ДХШ №2, ДХШ №3, СХУ им. Ф.В. Сычкова). В рамках пленэра – творческие мастерские от ведущих художников Мордовии (Людмила Нарбекова, Николай Филатов, Анатолий Кияйкин, Хафиз Бикбаев, Людмила Лёвина, Ольга Малаева, Ольга Суконкина, Василий Ширманкин);

16:00-17:00:

- показ коллекций отделения «Дизайн костюма» ИНК МГУ им. Н.П. Огарёва (рук. Л.В. Мелёшкина);

17:00-18:00 – «М+М»:

- молодёжный музейник с участием молодых музыкантов и победителей Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» (Мария Баркина, Антон Карпов, Екатерина Пожарова, Дмитрий Алыхов, Глеб Ворошилов) - при поддержке Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи;

18:00-18:30:

–награждение по итогам пленэра: вручение дипломов участников, сертификатов, подарков от художественного салона «Шедевр»;

18:30-19:00:

- интерактивная площадка мордовских традиционных игр «Тюштянь налксемат» («Игрища Тюшти») – руководитель проекта Павел Мигунов;

19:00-20:00- «Вечерний джаз»:

- выступление Биг-бенда «Саранск».