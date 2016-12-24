26 августа в Саранске пройдет творческий марафон «ЭРЬЗЯ и МЫ»

Прямой диалог
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Марафон «ЭРЬЗЯ и МЫ» откроется 26 августа в 15.00, местом его проведения выбрана Музейная площадь у Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.
Программа марафона включает в себя:
на площадках у входа в музей - экспресс-выставки
- «Степан Эрьзя – скульптор мира» (копийные работы и баннеры),
- «Федот Сычков – художник радости» (репродукции, «живые картины»);
- «Книжный развал» - совместный проект изданий Музея Эрьзи, Мордовского книжного издательства и Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина;
Проект «Литературное варенье» Светланы и Олега Колесниковых (г. Воронеж).
«ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ» (в течение всего дня)
Живописная лавка:
- выставка живописи, графики, фоторабот молодых художников и членов творческих союзов («Союз художников», «Союз дизайнеров», «Творческий союз художников России»);
АРТ-пассаж:
- выставка-продажа сувенирной продукции и изделий народных мастеров;
Мастер-классы:
- изготовление оберегов: кукла-скрутка, кукла-зерновушка;
Гончарный круг:
- знакомство с гончарным промыслом (МГПУ им. М.Е. Евсевьева, В.А. Варданян);
Мастерская подарков:
- роспись национальными мотивами гипсовых тарелочек, мордовского нагрудного украшения сюлгам;
Детская площадка:
- макси-пазлы, художественные кубики, рисование на ватмане и на асфальте (при поддержке музейных волонтёров);
Проект «Литературное варенье»:
- основная идея проекта: большой мир, в котором варятся различные культурные пласты, в результате чего возникает уникальное явление – русская культура. Беседа в процессе приготовления варенья из сосновых шишек: урок мордовской красоты. По завершении процесса гостям предлагается чай из самовара (на сосновых почках) с вареньем из шишек - «по-Эрьзински».
(Проект апробирован более чем в 20 музеях, среди которых Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Дом-музей М.М. Пришвина в Дунине, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна». Каждый новый этап проекта связан с именем выдающегося литератора. Сейчас у авторов более 80 рецептов. «Эрьзинское варенье» - первый проект о художнике. Это уникальная возможность узнать о жизни скульптора, дегустируя его любимое варенье).
Паблик-арт:
- создание муралов гостями фестиваля (на двух-трёх планшетах все желающие могут создать монументальную роспись по эскизам профессиональных художников);
Фото-зона:
- тантамарески, хард-постеры, живые скульптуры.
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
15:00-18:00 – «Наследники по прямой»:
- молодёжный пленэр (ДХШ №1, ДХШ №2, ДХШ №3, СХУ им. Ф.В. Сычкова). В рамках пленэра – творческие мастерские от ведущих художников Мордовии (Людмила Нарбекова, Николай Филатов, Анатолий Кияйкин, Хафиз Бикбаев, Людмила Лёвина, Ольга Малаева, Ольга Суконкина, Василий Ширманкин);
16:00-17:00:
- показ коллекций отделения «Дизайн костюма» ИНК МГУ им. Н.П. Огарёва (рук. Л.В. Мелёшкина);
17:00-18:00 – «М+М»:
- молодёжный музейник с участием молодых музыкантов и победителей Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» (Мария Баркина, Антон Карпов, Екатерина Пожарова, Дмитрий Алыхов, Глеб Ворошилов) - при поддержке Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи;
18:00-18:30:
–награждение по итогам пленэра: вручение дипломов участников, сертификатов, подарков от художественного салона «Шедевр»;
18:30-19:00:
- интерактивная площадка мордовских традиционных игр «Тюштянь налксемат» («Игрища Тюшти») – руководитель проекта Павел Мигунов;
19:00-20:00- «Вечерний джаз»:
- выступление Биг-бенда «Саранск».
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Речь шла о мерах поддержки бизнеса и загрузке мощностей республиканских предприятий
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
Рассматривались обращения семи человек из Саранска и районов республики
В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии