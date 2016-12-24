В Саранске мотоциклист устроил ДТП и отказался от освидетельствования на алкоголь

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По информации Госавтоинспекции республики, в понедельник утром в центре Саранска мотоциклист на «Хонде» учинил ДТП, в результате которого сам угодил на больничную койку.
Как сообщается, в 6 часов утра 22 августа напротив дома №80 по улице Коммунистическая 36-летний водитель мотоцикла «Хонда CBR929RR» совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной «Хендай Солярис». Иномарка в этот момент заканчивала маневр поворота налево.
В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. В отношении водителя мотоцикла составлен административный материал за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
49-летний водитель автомашины «Хендай Солярис» за рулем находился трезвым.
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Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
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