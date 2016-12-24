Еще 22 человека из Мордовии пополнили ряды именных добровольческих отрядов

Информация о создании в Мордовии добровольческих отрядов «Кавал», «Сияжар», «Аралай» появилась несколько недель назад. Согласно правилам, комплектуются эти подразделения исключительно из жителей нашего региона. Зная друг друга, наши земляки встанут плечом к плечу и вместе отправятся выполнять боевые задачи.

Очередной отряд добровольцев в составе 22 человек в минувшую субботу отправился на защиту интересов своего государства со сборного пункта в Рузаевке. По словам военного комиссара Мордовии Игоря Тихомирова, после боевой подготовки, они пополнят подразделения в районе формирования, где уже служат около 200 добровольцев из Мордовии.

– На Донбасскую землю пришла беда, мужики едут помогать русскому брату. Будем ждать их дома живыми и здоровыми, – отметил Игорь Тихомиров.

Многие из ребят уже имеют боевой опыт. У одних за плечами Афганистан, другие были участниками контр­террористической операции на Северном Кавказе.

Говорят бойцы неохотно, думают о своем, планируют, анализируют, внимательно слушают слова напутствия.

– Желаю вам выполнения всех боевых задач, которые будут поставлены командованием части и наших именных подразделений. Своим отрядам Мордовия помогает техникой, амуницией, средствами связи. Заботой окружены ваши семьи. В ваших силах помочь Донбассу. Объединившись, мы сможем сделать это быстрее, – сказал заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Дмитрий Борисов.

По традиции у часовни рядом со сборным пунктом прошел молебен.



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