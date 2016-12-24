30-летний парень из Саранска получил 11 лет за нарко-закладки

Как сообщает МВД по РМ, суд в столице Мордовии вынес приговор 30-летнему жителю Саранска за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Дебют на криминальной ниве закончился для него длительным сроком заключения.

Как было установлено в ходе расследования, в январе этого года молодой человек вступил по интернету в контакт с держателем крупных партий наркоты. Парень подрядился на сбыт «химии» с весьма скромной оплатой за риск – ему полагалось 500 рублей за каждую закладку.

Начинающий дилер забрал из тайника, расположенного недалеко от деревни Щербаково Лямбирского района, мефедрон общей массой свыше 30 граммов и расфасовал по 32 сверткам.

24 февраля в Саранске он оборудовал не менее 10 закладок общим весом свыше 11 граммов. После создания фото-отчета для оптовика о проделанной «работе» молодой человек был задержан сотрудниками УНК МВД по РМ.

В последующем в ходе личного досмотра и осмотра жилища обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли у него оставшиеся свертки с наркотиком общим весом более 19 граммов.

Свою вину в совершенных преступлениях парень признал полностью. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.