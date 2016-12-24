Прокуратура Мордовии назначила комплексные внеплановые проверки на предприятиях из «пахучего списка»

По результатам мониторинга информации в СМИ о загрязнении окружающей среды, а также информации органов власти и контроля руководителям территориальных органов Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Государственной инспекции труда в РМ и.о. прокурора республики Владимиром Ерофеевым направлены требования о проведении внеплановых проверок исполнения ООО «Мордовбитум», ООО «Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» и МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» требований действующего законодательства при осуществлении своей производственной деятельности.

Ход проверок и их результаты взяты на особый контроль руководством прокуратуры республики.