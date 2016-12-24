В Ширингушах 21-летняя девушка на «Калине» умертвила на дороге корову

«Большая перемена»
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В Зубово-Плянском районе жертвами дорожного инцидента стали и человек, и домашнее животное. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
20 августа после девяти часов вечера на дороге в селе Ширингуши 21-летняя водитель автомашины «Лада Калина» (стаж девушки исчисляется с 2021 года) совершила наезд на корову – животное забрело на проезжую часть автодороги.
В результате ДТП барышню с различными травмами госпитализировали в Зубово-Полянскую ЦРБ. Животному, судя по фото с места аварии, никакая «госпитализация» уже не потребовалась (фото погибшей коровы публиковать особого смысла нет).
Как отмечается в сообщении, у начинающего водителя взяли кровь на анализ.
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