Глава Мордовии принял участие в торжественной церемонии «Флаг моего Государства»

В Саранске 22 августа состоялась торжественная церемония, посвященная Дню Государственного флага России. В ней приняли участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, мэр Саранск Игорь Асабин и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

«Сегодня очень символичный день. У нашего государства три главных оплота и символа – наш герб, наш гимн и, конечно, наш государственный флаг. У него большая история – ему пришлось увидеть и невзгоды, и победы. Но самое главное – с ним шли в бой наши предки, он был гордостью нашей страны при решении самых сложных задач! Сегодня как никогда важно показать нашу любовь и почтение к этому символу. Давайте беречь и уважать государственный флаг Российской Федерации!» - сказал Артём Здунов.

Руководитель региона подчеркнул важность решения Президента России Владимира Путина о поднятии триколора в начале каждой учебной недели в школах страны.

Почетную миссию – торжественно поднять государственный флаг у Вечного огня вместе с Главой Мордовии Артём Здуновым – предоставили полуфиналистам всероссийского конкурса «Большая перемена» Полине Красичковой, Анастасии Конновой, Виктории Надькиной и победителям международной акции «Здоровое питание школьников» Глебу Исакову и Анастасии Шукаевой.

Прозвучал гимн Российской Федерации. На площади Победы юнармейцы саранских школ развернули четырнадцатиметровое полотно российского флага.

Национальный триколор служит нашей стране уже более 350 лет. Сегодняшний праздник, посвященный возрожденному флагу России, установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации и является одним из официальных праздников нашей страны.