Суд в Мордовии оценит рэкет братьев-близнецов

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимых 40-летних братьев-близнецов. Они «возродили» уже подзабытую практику вымогательства денег с представителей бизнеса – под угрозой расправы вытянули с местного предпринимателя более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по РМ, в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года криминальные «близняшки» под угрозой применения насилия в отношении индивидуального предпринимателя, членов его семьи, а также уничтожения его имущества систематически незаконно получали от него денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Осенью 2020 года в ходе проводимых мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД по РМ в одном из гаражей, владельцем которого является родственник обвиняемых, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота два обреза. Эти стволы придавали весомости угрозам вымогателей.

Также выяснилось, что в 2016 году один из братьев «выбил» с жителя Ковылкинского района денежные средства в сумме более 187 тысяч рублей.

Родственную парочку привлекли к ответственности по целому букету уголовных статей - «Разбой», «Вымогательство», «Незаконное хранение оружия» и «Уклонение от административного надзора». В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.