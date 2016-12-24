В Мордовии все районные администрации и министерства имеют официальные паблики в соцсетях

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На форуме «Цифровая эволюция», который прошел в Калуге, обсудили недавно принятый в России закон о ведении госпабликов. Как заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, сегодня присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете является необходимостью.
«Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг, – сказал Олег Качанов. – Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача – доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь».
На сегодняшний день в нашей стране создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов во «ВКонтакте». Также созданы официальные страницы всех социально значимых министерств. Всего на данный момент насчитывается 2938 госпабликов, а их общая аудитория превышает 50 млн человек.
В Мордовии все районные администрации и региональные министерства имеют свои паблики в соцсетях.
«Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя, – отметил заместитель гендиректора АНО «Диалог» Андрей Цепелев. – В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР».
Также в пилотных субъектах страны Центры управления регионами принимают активное участие в реализации проекта «Госвеб». Данная платформа призвана обеспечить безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов в современном дизайне, а также стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов.
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