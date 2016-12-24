У стен мордовской колонии поймали двух граждан Республики Кыргызстан с кучей «мобильников»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками исправительной колонии № 17 УФСИН по РМ были задержаны 2 гражданина Республики Кыргызстан и один житель Мордовии.

Они попались при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение колонии. У «метателей» из Кыргызстана было обнаружено и изъято 16 мобильных телефонов, житель Мордовии был с более скромной «посылкой» - у него нашли 2 «мобильника».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.