У стен мордовской колонии поймали двух граждан Республики Кыргызстан с кучей «мобильников»

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками исправительной колонии № 17 УФСИН по РМ были задержаны 2 гражданина Республики Кыргызстан и один житель Мордовии.
Они попались при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение колонии. У «метателей» из Кыргызстана было обнаружено и изъято 16 мобильных телефонов, житель Мордовии был с более скромной «посылкой» - у него нашли 2 «мобильника».
Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.
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