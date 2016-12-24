В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания

19 августа в Саранске проходит II Всероссийский родительский форум по вопросам питания детей. Мероприятие состоялось в Центре образования «Тавла» - школе № 17. В этом году мероприятие проходит под девизом «Здоровое питание в школе и дома». К обсуждению этой темы присоединились 80 регионов - и очно, и в режиме видеосвязи.

Родители, экспертное сообщество, педагоги, члены общественных организаций - все могли высказать на площадке форума свои предложения.



В работе форума приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов и многие другие профессиональные эксперты, а также представители родительской общественности.



Глава Мордовии Артём Здунов, возглавляющий рабочую группу по вопросам школьного питания комиссии Госсовета по направлению «Образование», приветствуя участников, подчеркнул: главная цель форума - обсудить и найти решение наиболее острых и проблемных вопросов, влияющих на качество и безопасность питания детей.



«В рамках рабочей группы комиссии Госсовета по образованию мы внимательно мониторим ситуацию на всей территории страны. Я докладывал Президенту России о том, что форум позволяет нам выстроить эффективную систему обратной связи», - сказал руководитель Мордовии.



В числе важнейших направлений обсуждения Артём Здунов назвал эффективное расходование средств федеральной субсидии на бесплатное горячее питание учеников начальной школы, ремонт школьных пищеблоков по федеральной программе капремонта школ, вопросы сохранения качества школьного питания в условиях определенного роста цен.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая подчеркнула, что вопрос здорового питания детей имеет государственную значимость. При этом обращать внимание только на школьное питание не совсем правильно - важно начинать заботиться о здоровье детей с самого раннего возраста. «Сейчас мы начинаем продвигать идею национальной программы поддержки грудного вскармливания - будем предлагать создать целый комплекс мер, чтобы помогать кормящим женщинам», - отметила она.



Татьяна Буцкая предложила Мордовии дать старт общероссийскому движению поддержки здорового питания.



Все эксперты подтвердили: только совместные усилия родителей, школы и всего общества могут справиться с неправильными пищевыми привычками детей, которые, как известно, формируются именно в семье, а не в школе.



Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сейчас родителями стало то поколение, которое уже «испорчено» фастфудом.



«Мы должны сделать так, чтобы школьное питание сумело поставить заслон фастфуду, на который нашу страну подсадил Запад. И родители должны стать нашими союзниками в этом нелегком деле», - сказал он.



На форуме обсудили, как организовывать родительский контроль за питанием детей в школе, как бороться с холодной едой в столовых, какие практики регионов тиражировать.



Заместитель министра просвещения России Андрей Николаев отметил, что благодаря президентской инициативе обеспечения детей начальной школы бесплатным горячим питанием удалось серьезно модернизировать систему, что позволяет на сегодняшнем этапе обсуждать уже и наполнение меню, и его вариативность для разных групп школьников.



Федеральные эксперты поблагодарили Мордовию и лично Артёма Здунова за продвижение этой значимой повестки, касающейся всех, потому что здоровые дети - это здоровая страна.



На дискуссионных площадках форума было высказано очень много предложений, касающихся темы здорового питания в школе и в обществе. Претворить их в жизнь - дальнейшая задача государства и самих родителей.