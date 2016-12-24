В Саранске парень обокрал квартиру своего приятеля, пока тот парился в бане

Как сообщает прокуратура РМ, довольно любопытное уголовное дело в скором времени рассмотрит Ленинский суд Саранска. 32-летний парень обокрал квартиру своего приятеля, с которым вместе пошел в баню – вор на несколько минут отлучился из сауны и стал богаче на 110 тысяч рублей.

В июне этого года двое молодых людей решили сходить в Саранске в баню. Платить за это удовольствие должен был более состоятельный товарищ – он на глазах у приятеля в своей квартире вытащил из стопки денег 5-тысячную купюру.

Когда банные процедуры были уже в самом разгаре, «глазастый» тип под благовидным предлогом на короткое время вышел из парной. Парень нашарил ключи в одежде приятеля, рванул с ними к его квартире, благо она была рядом с баней, открыл дверь и завладел пухлой пачкой банкнот – там находились 110 тысяч рублей. После этого он вернулся в сауну, положил ключи на место и присоединился к обворованному другу.

Полицейские смогли вычислить хитроумного злоумышленника. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – этот персонаж ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.