В Мордовии стала быстро расти заболеваемость коронавирусом

Оперштаб
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
По данным оперативного штаба на 19 августа, в республике уже третий день подряд довольно высокими темпами растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Если 16 августа в Мордовии было зафиксировано 67 новых случаев, то сейчас в регионе выявили уже 129 новых больных.
При этом число госпитализаций остается не велико – по несколько пациентов в день. Правда, 13 августа был зафиксирован аномальный наплыв – в больницы тогда доставили сразу 43 человека с «коронной».
Оперативный штаб в России приостановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета в стране и регионах. Это стало следствием изменением генома коронавируса, из-за чего требуется разработка новой модели оценки.
По последним данным, в Мордовии коллективный иммунитет составлял неприемлемо низкое значение - 12,3%.
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В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
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