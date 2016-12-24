В Мордовии стала быстро расти заболеваемость коронавирусом

По данным оперативного штаба на 19 августа, в республике уже третий день подряд довольно высокими темпами растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Если 16 августа в Мордовии было зафиксировано 67 новых случаев, то сейчас в регионе выявили уже 129 новых больных.

При этом число госпитализаций остается не велико – по несколько пациентов в день. Правда, 13 августа был зафиксирован аномальный наплыв – в больницы тогда доставили сразу 43 человека с «коронной».

Оперативный штаб в России приостановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета в стране и регионах. Это стало следствием изменением генома коронавируса, из-за чего требуется разработка новой модели оценки.

По последним данным, в Мордовии коллективный иммунитет составлял неприемлемо низкое значение - 12,3%.