В Мордовии водитель кроссовера «догнал» «Камаз»

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, вечером 18 августа на дороге в Ельниковском районе Мордовии кроссовер «Форд Куга» вылетел в кювет. Лихачество 49-летнего водителя обернулось госпитализацией в больницу с травмами двух пассажирок иномарки.

В 17:30 на автодороге Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Куга», нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной «Камаз». После столкновения кроссовер вылетел в правый кювет по ходу движения кювет

В результате ДТП 73-летняя и 54-летняя пассажирки иномарки были доставлены в Краснослоблодскую ЦРБ. Более молодая женщина после оказания медицинской помощи  была отпущена домой с назначенным лечением.

Как отмечается, водитель «Форда» в этому году уже 17 раз привлекался к ответственности за превышение скорости, а также за проезд на «красный» сигнал светофора.

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