Евгения Макарова из Саранска будет представлять Мордовию на конкурсе «Учитель года России»

С 20 сентября по 5 октября в Тюмени пройдут первые два тура всероссийского конкурса «Учитель года». Финал и награждение состоятся в Кремле 5 октября.

Нашу республику представит учитель русского языка и литературы Центра образования «Тавла» – СОШ №17 Евгения Макарова. В апреле этого года она стала победительницей республиканского конкурса «Учитель года».

«Педагог становится учителем года в процессе этого пути, – делится Евгения Сергеевна, – то есть смысл в самом пути. Поэтому каждый учитель обязательно должен попробовать в этом конкурсе свои силы. Это бесценный опыт. Это бесценное время, которое ты провел, напряженно работая, в поиске каких-то новых творческих идей. Я уверена, что каждый участник конкурса вернется в школу совершенно другим».

Евгения Макарова работает педагогом уже около 13 лет, а также является классным руководителем. В учениках она больше всего ценит творческие способности, помогает им развиваться и раскрывать их личностный потенциал.

Также Евгения Сергеевна рассказала, что больше всего ценит православную литературу. Для нее особенно важно, чтобы художественное произведение раскрывало христианскую систему духовных ценностей.

«Какой может быть самая большая учительская мечта? Дать ученикам крылья! – поделилась Евгения Макарова во время награждения на республиканском конкурсе. – Я вернусь к своим ученикам счастливой и окрыленной, и я научу их летать!»

Помимо звания учителя года Мордовии – 2022 Евгения Макарова является учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории, обладателем Почетной грамоты Минпросвещения РФ и имеет в своей копилке множество других наград и достижений.