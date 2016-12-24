Деятельность Ветсанутильзавода в Саранске приостановлена

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграм-канале и аккаунтах в социальных сетях.
«Деятельность Ветсанутильзавода приостановлена. На рассмотрении вопрос о продолжении работы предприятия в городе.
Роспотребнадзором направлены документы в прокуратуру о необходимости проверочных мероприятий на Ветсанутильзаводе и Саранскгорводоканале.
С 16 августа ежедневно проводятся исследования воздуха в нескольких точках на Химмаше, в том числе в ночные часы. По результатам Роспотребнадзором будет подготовлен отчет.
Создана комиссия по вопросам экологической безопасности на территории г.о. Саранск. В ее состав вошли представители администрации региона, министерств и ведомств, включая Роспотребнадзор и Росприроднадзор.
17 августа комиссией проведен предварительный осмотр территории рядом с Мордовбитумом. Около жилых домов вблизи предприятия зафиксирован резкий запах битума.
Саранскгорводоканал сегодня провел очередную обработку иловых карт. Со следующего года предусмотрели в программе социально-экономического развития республики реконструкцию очистных сооружений.
Обращения в сетях рассматриваем ежедневно. Проверим все предприятия - потенциальные источники запаха. О принимаемых мерах продолжу информировать».
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В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
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