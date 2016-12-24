В Саранске открылся Всероссийский форум «Мир возможностей – Сделаем вместе»

Среди участников форума - представители НКО «Отраслевой Союз развития социального питания», Агентства стратегических инициатив, Общероссийского Народного фронта, органов исполнительной власти субъектов России, оперативного штаба Министерства просвещения РФ по организации горячего питания, а также общественных, научных и образовательных организаций, родительской общественности.



Пленарное заседание форума состоялось на площадке Центра образования «Тавла» - школы № 17 г. Саранска. В нем приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова.



До начала заседания гости познакомились с учебным заведением и встретились с детьми - победителями акции «Здоровое питание школьника». Ученик 9 класса Оброченской школы Ичалковского района Мордовии Вячеслав Абрамов рассказал об опыте родной школы по выращиванию продукции для столовой на пришкольном участке, в том числе в круглогодичных теплицах. Вячеслав и еще 32 школьника из Мордовии, ставшие победителями конкурсов в рамках проекта «Мир возможностей», в качестве поощрения в сентябре поедут в «Артек».



Акции «Здоровое питание школьника», «Культурный код народов России», «Люди Артека» стали первыми для проекта «Мир возможностей», но уже совсем скоро их станет гораздо больше. Все они призваны обьединить детей, родителей и педагогов посредством участия в самых разных конкурсах и проектах, которые будут запущены с нового учебного года.



«Самое главное - чтобы все наши идеи превратились в системные проекты, от которых будет большая польза для наших детей, - сказал Артём Здунов. - Как это произошло, например, с нашим проектом по школьному питанию, объединившим родительскую общественность по всей стране».



«Мир возможностей» - один из самых молодых партийных проектов, - сказала Дарья Лантратова. - Но он уже доказал свою эффективность. Мы рассчитываем на поддержку родителей и учителей, приглашаем всех к участию и призываем высказывать свои идеи, они обязательно будут услышаны».



Инициаторы новых проектов презентовали свои программы. В их числе - «Герой нашего времени», «Цифровая гигиена», «Финансовая грамотность в цифровом мире», «Я люблю родную культуру». Они затрагивают разные сферы жизни, одинаково важные для детей, направлены на формирование мировоззрения, воспитание патриотизма.

Депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что патриотизм - самая востребованная сейчас тема. «Мы все это понимаем и не должны дать возможность Западу нас уничтожить, а такие попытки предпринимаются», - сказал он.



В рамках мероприятия состоялось награждение семейного онлайн-конкурса видеороликов с рецептами приготовления полезных и вкусных блюд «Лето с детьми: вместе и с пользой». Победителем в номинации «Культурные традиции: вместе веселее» стала многодетная семья Адушкиных из Саранска, в номинации «Летний рецепт: формула правильного питания» - семья Кукушкиных из Рузаевского района, в номинации «Национальная кухня: связь поколений» - семья Нефедкиных из Саранска, в номинации «Приз зрительских симпатий» - семья Андреевых из Темниковского района.