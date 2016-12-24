В Мордовии продолжается набор добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Страна собирает «именные» батальоны для участия в специальной военной операции. Мордовия не осталась в стороне. В республике созданы национальные подразделения «Сияжар», «Аралай» и «Кавал». Они состоят из земляков, которые вместе пройдут обучение, и так же вместе будут участвовать в боевых действиях.

Для добровольцев-контрактников руководством страны и региона с начала проведения специальной военной операции разработаны меры социальных гарантий. По словам военного комиссара РМ Игоря Тихомирова, денежное довольствие от государства составляет от 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены медицинское и санаторно-курортное обеспечение, льготное налогообложение и еще ряд мер.

Руководством Мордовии также принято решение о выделении дополнительных средств добровольцам, заключившим контракт и принимающим участие в специальной военной операции в составе военных подразделений. Сумма составляет 150 тысяч рублей. Каждая семья защитников Отечества будет окружена заботой и вниманием. «Пока бойцы обеспечивают нашу с вами безопасность, мы обязуемся содействовать в решении всех бытовых вопросов их родных», - пояснил Игорь Тихомиров.

Военный комиссариат Республики Мордовия продолжает проводить отбор граждан для прохождения военной службы по контракту. По всем вопросам поступления на военную службу по контракту можно обратиться в ближайший военный комиссариат или в пункт отбора по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 25.

Телефоны для справок: 8 (8342) 38-56-40, 38-56-02, 8-996-118-94-93.