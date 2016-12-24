В Саранске судебные приставы наложили арест на эвакуатор должника

Репортер

Как сообщает УФССП по РМ, судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции Мордовии провели совместный рейд, в ходе которого было остановлено свыше 30 автомобилей должников. Восемь автомобилистов погасили долги на месте, общая взысканная сумма составила почти 100 тысяч рублей.

Приставы совместно с дорожными полицейскими проверяли автомобили с помощью аппаратно-программного комплекса, способного в потоке транспорта распознать машины должников.  Всего в ходе мероприятия арест был наложен на 11 транспортных средств. За автомобилистами числятся задолженности по налоговым, кредитным и коммунальным платежам, штрафам ГИБДД.

Восемь остановленных водителей пожелали оплатить долги на месте. Кроме того, в ходе рейда двоим владельцам авто пришлось расстаться с своими транспортными средствами. 

Так, хозяин автомобиля «Шевроле Нива» задолжал по кредитным платежам 218 тысяч рублей. Владелец эвакуатора своевременно не оплатил 7 штрафов ГИБДД на сумму 17,5 тысяч рублей и задолженность по кредиту в размере 284 тысяч рублей. Этот товарищ отказался добровольно поместить транспортное средство на спецстоянку. Судебным приставам пришлось в принудительном порядке «эвакуировать» эвакуатор - такой случай в практике службы произошел впервые.

Теперь у должников есть 10 дней для погашения задолженности в полном объеме, иначе транспортные средства будут переданы на оценку и реализацию.

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