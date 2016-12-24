Жительница Мордовии оформила кредит на умершую бабушку

Репортер

Как сообщает прокуратура РМ, суд огласил приговор жительнице Ичалковского района республики за постыдное мошенничество.

Женщина в электронном виде подала заявку на получение потребительского кредита в банке от имени своей бабушки, которая накануне скоропостижно скончалась. Банк заявку одобрил и выдал кредит в сумме 79 тысяч рублей, которыми ловкая особа распорядилась по своему усмотрению.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства. В настоящее время ущерб банку виновной возмещен лишь частично.

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