Жительница Мордовии оформила кредит на умершую бабушку

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Как сообщает прокуратура РМ, суд огласил приговор жительнице Ичалковского района республики за постыдное мошенничество.
Женщина в электронном виде подала заявку на получение потребительского кредита в банке от имени своей бабушки, которая накануне скоропостижно скончалась. Банк заявку одобрил и выдал кредит в сумме 79 тысяч рублей, которыми ловкая особа распорядилась по своему усмотрению.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства. В настоящее время ущерб банку виновной возмещен лишь частично.
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