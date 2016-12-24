В Мордовии в следующем году начнет работать цифровой сервис «Моя школа»

Сейчас образовательная платформа «Моя школа» готовится к запуску в 15 пилотных регионах России, где она начнет работать уже с 1 сентября. До остальных же субъектов РФ, включая Мордовию, сервис доберется 1 января 2023 года.

«Моя школа» – это единая платформа, которая содержит качественный верифицированный контент по всем общеобразовательным программам. Также она станет единой витриной данных для учителей, учеников и родителей.

«Радуют новые перспективы, развитие системы образования, – делится мнением учитель русского языка рузаевской гимназии №1 Наталья Матренина. – Платформа «Моя школа» станет настоящей школьной соцсетью. Она включит дневники учащихся и классные журналы, расписание занятий, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотеку цифрового образовательного контента и видео-конференц-связь».

На платформе школьники смогут общаться со своими одноклассниками и учителями, а родители – участвовать в родительских собраниях в онлайн-формате. Таким образом сервис способствует созданию в России единого образовательного пространства.

К 2024 году в сервисе будут представлены материалы для всех уровней общего образования по каждому уроку всех предметов школьной программы с 1 по 11 класс.

«Один из важных моментов, что платформа работает на отечественном программном обеспечении. Это безопасная цифровая среда для всех участников образовательного процесса», – объясняет учитель информатики Центра образования «Тавла» Владимир Сироткин.

Как заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, «Моя школа» объединит сразу несколько сервисов и баз данных. Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил.