В Мордовии росгвардейцы оказали помощь приюту для безнадзорных животных

В Саранске в преддверии Всемирного дня бездомных животных сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии посетили приют по содержанию безнадзорных животных и передали корм для питомцев.

Работники центра показали росгвардейцам условия содержания 33 четвероногих «постояльцев» и рассказали о том, как устраивают собак к новым хозяевам.

«Доброе сердце и отзывчивость, безусловно, могут спасти жизнь многим из этих четвероногих, оставленных на произвол судьбы. Надеемся, что сегодня мы внесли частичку своей заботы, оказав помощь братьям нашим меньшим», - отметил старший лейтенант полиции Василий Федаев.