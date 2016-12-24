В Мордовии росгвардейцы оказали помощь приюту для безнадзорных животных

Репортер

В Саранске в преддверии Всемирного дня бездомных животных сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии посетили приют по содержанию безнадзорных животных и передали корм для питомцев.

Работники центра показали росгвардейцам условия содержания 33 четвероногих «постояльцев» и рассказали о том, как устраивают собак к новым хозяевам.

«Доброе сердце и отзывчивость, безусловно, могут спасти жизнь многим из этих четвероногих, оставленных на произвол судьбы. Надеемся, что сегодня мы внесли частичку своей заботы, оказав помощь братьям нашим              меньшим», - отметил старший лейтенант полиции Василий Федаев.

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