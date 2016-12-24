«Все материалы по Саранскому санутильзаводу уже переданы в прокуратуру»

Во вторник, 17 августа, на совещании с кабинетом министров и представителями контролирующих ведомств Глава Мордовии Артём Здунов вновь вернулся к теме неприятных запахов в Саранске. Напомним, вчера руководитель региона оценил работу регионального правительства в этом направлении как неудовлетворительную. Задача определить источник запахов, отравляющих жизнь горожанам, перед правительством региона была поставлена год назад. И не была выполнена.



«Об этом просили и жители, но, видимо, не были услышаны. Хотя проблема ежедневных ночных выбросов беспокоит горожан на протяжении длительного времени, особенно – в летний период», - напомнил Артём Здунов. И сообщил присутствующим, что найти источник запаха оказалось несложно – группе помощников главы региона удалось сделать это за один вечерний рейд. По крайней мере, положено начало расследованию – все материалы уже переданы правоохранительным органам.



Источником запаха оказался Саранский ветеринарно-утилизационный завод. По словам старшего советника Главы Мордовии Рамиля Кадырова, именно в ночные часы здесь ведется работа по утилизации трупов павших животных, в результате – горожане регулярно дышали едким дымом. Ответственность за причинение ущерба жителям и экологии лежит на руководстве этого предприятия.



Артём Здунов сказал: «Все материалы по этому заводу уже переданы в прокуратуру. Правоохранительными органами будет проведена проверка. В случае подтверждения представленных фактов к нарушителям будут применены меры в соответствии с законом. Лица, много лет покрывавшие это вредительство, также должны понести заслуженное наказание».



По вопросу проведения экспертизы Глава Мордовии обратился к Роспотребнадзору и Росприроднадзору: «Важно выяснить, какие нарушения природоохранного и экологического законодательства здесь допущены. Сбрасывались ли в реку Инсар отходы? Насколько токсичен воздух во время выбросов и горения на предприятии?» Также ряд данных проверит трудовая инспекция. На видео, которое было сделано во время технологического процесса, заметен дым, при этом сотрудники работали без респираторов, без средств защиты.



«Выработаем решение по этому заводу. Рассмотрим вопрос о переносе производства. В любом случае, современные экологические стандарты должны соблюдаться полностью», - резюмировал Артём Здунов. И еще раз напомнил Председателю Правительства РМ Владимиру Сидорову, что вопросы экологической безопасности, природоохранных мероприятий, создания современной инфраструктуры обращения с бытовыми отходами целиком находятся в зоне ответственности регионального кабмина.



Правительству региона поставлена задача отработать этот вопрос оперативно, доклад о ситуации предоставлять в ежедневном режиме.





