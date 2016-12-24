В Саранске установлен «подозреваемый» в распространении неприятного запаха в атмосфере

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Указание Главы Мордовии - определить степень влияния саранских предприятий на ситуацию с загрязнением воздуха и распространением в городе неприятного запаха - было исполнено с непривычной для местной бюрократии быстротой.
Как сообщил Артём Здунов в своем телеграм-канале и аккаунтах в социальных сетях, первый «подозреваемый» уже был установлен.
«Вчера вечером провели предварительную проверку предприятия - потенциального источника неприятного запаха в Саранске.
Подтвердилось одно из предположений - едкий дым был зафиксирован на Саранском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе. Ответственность за причинение ущерба жителям и экологии лежит на руководстве предприятия.
По вопросу проведения экспертизы обратился к Роспотребнадзору и Росприроднадзору. Также ряд данных проверит трудовая инспекция. На видео заметен дым, при этом сотрудники работали без респираторов, без средств защиты.
Материалы сегодня переданы в прокуратуру. Правоохранительные органы проведут проверку.
В случае подтверждения представленных фактов к нарушителям будут применены меры в соответствии с законом. Лица, много лет покрывавшие это вредительство в отношении жителей, также должны понести заслуженное наказание.
Выработаем решение по этому заводу. Рассмотрим вопрос о переносе производства. В любом случае, современные экологические стандарты должны соблюдаться полностью.
Правительству региона поставлена задача отработать оперативно, доклад о ситуации предоставлять в ежедневном режиме».
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