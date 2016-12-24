Представители Народного фронта рассказали сотрудникам Мордовиястата о проекте «Всё для победы!»

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Представители президентского движения в Мордовии рассказали сотрудникам Мордовиястата о реализации в регионе проекта «Всё для победы!». На встрече обсуждались ключевые направления дальнейшей работы по оказанию системной помощи военнослужащим и мирным жителям ДНР и ЛНР.
Исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в РМ Александр Назаркин объяснил присутствующим как перечислить денежные средства на специальный счет, какие вещи принимаются для гуманитарной помощи и что конкретно требуется бойцам ЛДНР. Он также рассказал о жителях республики, которые искренне стремятся помочь гражданам соседнего государства.
Коллектив Мордовиястата также собрал денежные средства в поддержку воинских подразделений ЛДНР. Сотрудники на личные средства собрали и передали в региональное отделение Народного фронта гуманитарный груз. В него вошли аптечки, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты питания с долгим сроком хранения и т.п. А в преддверии нового учебного года для детей Донбасса закупили канцелярские принадлежности и книги.
Народный фронт в Республике Мордовия сердечно благодарит всех тех, кто присоединяется к проекту «Всё для победы!».
Помочь бойцам ЛДНР может каждый житель. Подробнее о новых сборах и необходимых вещах можно узнать на портале pobeda.onf.ru.
В Мордовии гуманитарный груз формируется по адресу: город Саранск, Дом Союзов, пр. Ленина, д. 12, кабинет 114. Тел: 8 (8342) 24-15-50 или 24-08-69.
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