Представители Народного фронта рассказали сотрудникам Мордовиястата о проекте «Всё для победы!»

Представители президентского движения в Мордовии рассказали сотрудникам Мордовиястата о реализации в регионе проекта «Всё для победы!». На встрече обсуждались ключевые направления дальнейшей работы по оказанию системной помощи военнослужащим и мирным жителям ДНР и ЛНР.

Исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в РМ Александр Назаркин объяснил присутствующим как перечислить денежные средства на специальный счет, какие вещи принимаются для гуманитарной помощи и что конкретно требуется бойцам ЛДНР. Он также рассказал о жителях республики, которые искренне стремятся помочь гражданам соседнего государства.

Коллектив Мордовиястата также собрал денежные средства в поддержку воинских подразделений ЛДНР. Сотрудники на личные средства собрали и передали в региональное отделение Народного фронта гуманитарный груз. В него вошли аптечки, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты питания с долгим сроком хранения и т.п. А в преддверии нового учебного года для детей Донбасса закупили канцелярские принадлежности и книги.

Народный фронт в Республике Мордовия сердечно благодарит всех тех, кто присоединяется к проекту «Всё для победы!».

Помочь бойцам ЛДНР может каждый житель. Подробнее о новых сборах и необходимых вещах можно узнать на портале pobeda.onf.ru.

В Мордовии гуманитарный груз формируется по адресу: город Саранск, Дом Союзов, пр. Ленина, д. 12, кабинет 114. Тел: 8 (8342) 24-15-50 или 24-08-69.