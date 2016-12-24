Крупнейшие IT-корпорации признают опасность и ненадежность VPN-сервисов

«Время героев»
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VPN-сервисы, призванные обеспечивать пользователям анонимность в сети, на самом деле могут действовать совершенно иначе и сливать персональные данные в даркнет. Возможность получить доступ к заблокированным сайтам может иметь слишком высокую цену.
«Люди массово используют VPN-сервисы, не вдаваясь в детали таких приложений и не осознавая их рисков, – рассказывает директор саранской IT-компании «Инфомаксимум» Александр Бочкин. – Это ненадежно и даже потенциально опасно. Перехват пользовательского трафика, утечка личной информации и торговля персональными данными – вот лишь небольшая часть возможных последствий».
Ненадежность VPN признают даже крупные IT-корпорации. Например, Google недавно обновила правила в Play Store. Согласно им, с ноября 2022 года VPN-сервисам будет запрещено собирать персональные данные без получения согласия от пользователей.
Apple уже давно следит за действиями VPN-сервисов. По правилам App Store, сервисы должны оповещать пользователей о том, какие именно данные они собирают и для чего. При этом владельцы сервисов не имеют права использовать или раскрывать третьим лицам какие-либо данные для любых целей и должны зафиксировать это в своей политике конфиденциальности.
На сегодняшний день Россия находится на втором месте в мире по скачиваниям VPN-приложений. Только за первые три недели июля россияне скачали их больше 12 млн раз. Вместе с тем растет количество утечек личных данных. По данным компании «Инфосистемы Джет», число случаев кражи данных пользователей VPN-сервисов в России ежегодно увеличивается на 15–20%.
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