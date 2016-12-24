Житель Лямбирского района заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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В Мордовии житель Лямбирского района привлечен полицией к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как установили полицейские, 66-летний житель села Аксеново Лямбирского района РМ в социальной сети в открытом доступе для других пользователей разместил информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.
В отношении пожилого пользователя полицейскими был собран административный материал по статье о «Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Предоставленные полицией материалы рассмотрел суд. Житель Лямбирского района был признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
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