Житель Лямбирского района заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Репортер

В Мордовии житель Лямбирского района привлечен полицией к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как установили полицейские, 66-летний житель села Аксеново Лямбирского района РМ в социальной сети в открытом доступе для других пользователей разместил информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.

В отношении пожилого пользователя полицейскими был собран административный материал по статье о «Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Предоставленные полицией материалы рассмотрел суд. Житель Лямбирского района был признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

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