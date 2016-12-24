В Мордовии пройдет Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания

18-19 августа в Саранске состоятся Финал Всероссийского форума «Мир возможностей – Сделаем вместе» и II Всероссийский родительский форум «Здоровое питание в школе и дома».

Организаторами Форума являются Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», комиссия Государственного Совета РФ по направлению «Образование», Министерство просвещения РФ и Правительство Республики Мордовия.

В работе Форума примут участие представители НКО «Отраслевой Союз развития социального питания», Агентства стратегических инициатив, Общероссийского Народного фронта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по организации горячего питания, а также общественных, научных и образовательных организаций, родительской общественности, организации, специализирующиеся в сфере школьного питания.

В ходе работы Форума планируется рассмотреть вопросы взаимодействия с родительским сообществом, реализации воспитательной политики, состояния и совершенствования школьного питания.

Первый форум по вопросам школьного питания прошел так же в Саранске в 2021 году. Он оказался результативным: в нем очно приняли участие 20 регионов страны, а также было зарегистрировано около 5 тысяч онлайн-подключений. Обсуждение ключевых вопросов, связанных с организацией питания детей, проходило на пленарном заседании, в рамках экспертных сессий и дискуссионных площадок. Ряд инициатив, предложенных на форуме, получил массовую поддержку. Например, к всероссийской акции «Здоровое питание школьника» присоединилось около 7 тысяч школ из 72 субъектов. Мордовия, Тыва и Тамбовская область стали лидерами топ-10 регионов по активности – здесь число школ-участников близко к 100 %.

Трансляция мероприятий:

18 августа в 13:00 Всероссийский партийный форум «Мир возможностей - Сделаем вместе» по ссылке: https://vk.com/video-160232510_456239147

19 августа в 9:30 II Всероссийский родительский форум «Здоровое питание в школе и дома» по ссылке: https://vk.com/video-160232510_456239151