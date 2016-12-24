В Мордовии аграрий пойдет под суд за мошенничество на 6 миллионов рублей

Репортер

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 54-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2014 по 2019 годы обвиняемый, являясь руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, получил грант в размере 6 миллионов 57 тысяч рублей на развитие семейной животноводческой фермы. В действительности предпринимателем составлялись фиктивные отчеты о целевом расходовании бюджетных средств, а полученные денежные средства были израсходованы им на нужды, не связанные с условиями государственной программы.

Следственным отделом УФСБ по РМ возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя был наложен арест на движимое имущество фигуранта.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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