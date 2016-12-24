В мордовской колонии среди осужденных женщин провели конкурс причесок

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В исправительной колонии № 2 УФСИН по РМ среди осужденных женщин провели конкурс причесок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В конкурсе приняли участие осужденные дамы из всех отрядов. Участницы создавали прически с учетом направлений современной моды со свободным выбором укладки. Результатом работы явилось создание образов с элементами плетения.
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