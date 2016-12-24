Еще двадцать добровольцев из Мордовии отправились на Донбасс

До начала специальной военной операции по инициативе Союза добровольцев Донбасса стали создаваться добровольческие соединения. Они успешно противодействовали укронацистскому режиму и день ото дня доказывали свою эффективность.

После объявления СВО формирование таких батальонов продолжилось. «Ахмат», «Юг», «Тигр», «Боотур», «Атал», «Парма», «Тобол» — теперь к именным отрядам присоединились и национальные подразделения Мордовии. Названия у них не менее поэтичные — «Сияжар», в честь богатыря из мордовского эпоса, «Аралай» переводится как защитник и «Кавал» — коршун.

Именные батальоны формируются на контрактной основе. Организационную помощь добровольческим подразделениям оказывают местные власти. Руководство республики предусмотрело выплаты для желающих защищать Донбасс. Решение принял Глава Мордовии Артём Здунов. Наши земляки получат дополнительно по 150 тысяч рублей.

Очередной, уже седьмой по счету отряд добровольцев из нашей республики со сборного пункта в Рузаевке отправился в понедельник. Еще 20 мужиков, чувствуя в себе силы, устали следить за событиями по новостным выпускам. Они решили помочь, потому что понимают, нашим парням на передовой тяжело.

Всматриваюсь в лица людей – адекватные, взрослые мужчины, вполне отдающие себе отчет в том, что они делают, а главное – зачем.

­- Какие могут быть вопросы? Мы выполняем свой долг, защищаем Родину – это раз, освобождаем Украину от нацистов – это два. И всё. Не надо ничего тут выдумывать, — коротко, без лишних комментариев сказал доброволец Алексей.

45-летний мужчина мечтает продолжить жить в сильной, независимой стране, крепко встать на ноги и вырастить своих детей достойными людьми. Для этого важна победа, добыть которую возможно, лишь объединив усилия. На пожелания поскорее вернуться и исполнить задуманное Алексей тихо прошептал: «Вернусь, куда ж я денусь. Здесь мой дом, но и там мои братья».

Добровольцы – это, прежде всего, патриоты. Среди них Михаил – депутат Саранского Совета депутатов. В свои 37 он мог бы продолжить строить карьеру и вести общественную деятельность, убеждая всех в любви к Отечеству устно. Однако молодой мужчина хорошо помнит слова Присяги, которую дал однажды, а у них, как водится, нет срока давности.

- Момент настал. Я горжусь тем, что стану частью национального подразделения Мордовии. Буду стараться честно исполнять все боевые задания, зная, что не имею права подвести свою землю, своих близких и родных, — подчеркнул Михаил.

Вячеслава на ступеньках военкомата провожал сын Иван. Вот в такие времена живем! Молодой парнишка выглядел растеряннее отца. Вячеслав же, напротив, был сосредоточен.

- Решение принято. Иначе что получается, дедами гордимся, а сами боимся? Ну, уж, нет, — сказал Вячеслав.

Со словами напутствия к добровольцам обратился первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин. Он подчеркнул, что выбор наших земляков сегодня – это поступок настоящих мужчин.

- Вы приняли этот вызов – это дорогого стоит. Со своей стороны обязуемся выполнить все свои обязательства и оказать вам необходимую поддержку. Ждем вас живыми и здоровыми. Берегите себя, — отметил Игорь Фрейдин.

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров, завершая торжественные проводы, напомнил, что на Украине Российские войска вершат историю мира.

- Там происходят события библейского масштаба, там идет борьба добра со злом. Покажите им, кто такой уроженец Мордовии! И возвращайтесь, вы нужны своей малой родине, — заключил Игорь Тихомиров.

Знакомый голос из строя уверенно и громко рапортовал за всех:

- Вернемся! Здесь наш дом, но и там наши братья.

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