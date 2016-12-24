Прокуратура республики заставляет муниципальные власти бороться с ядовитым борщевиком

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Прокуратура республики организовала проверку по информации СМИ о зарастании территорий городских и сельских поселений республики ядовитым растением – борщевиком.
Произрастание борщевика Сосновского, в частности, вблизи жилых домов, водоемов, мест отдыха создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также животным, растениям, почвам и окружающей среде.
Как известно, прикосновение к растению может привести к долго не заживающим ожогам, а некоторые люди от его едкого запаха даже теряют сознание.
В этой связи по поручению прокуратуры республики межрайонными и районными прокурорами проведены проверки на поднадзорных территориях, по результатам которых главам городских и сельских поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.
Кроме того, прокурором Ичалковского района в суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Кемлянского сельского поселения Ичалковского района по непринятию мер, направленных на проведение работ по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского, и возложении обязанности выполнить указанные работы.
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