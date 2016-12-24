Прокуратура республики заставляет муниципальные власти бороться с ядовитым борщевиком

Репортер

Прокуратура республики организовала проверку по информации СМИ о зарастании территорий городских и сельских поселений республики ядовитым растением – борщевиком.

Произрастание борщевика Сосновского, в частности, вблизи жилых домов, водоемов, мест отдыха создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также животным, растениям, почвам и окружающей среде.

Как известно, прикосновение к растению может привести к долго не заживающим ожогам, а некоторые люди от его едкого запаха даже теряют сознание.

В этой связи по поручению прокуратуры республики межрайонными и районными прокурорами проведены проверки на поднадзорных территориях, по результатам которых главам городских и сельских поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.

Кроме того, прокурором Ичалковского района в суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Кемлянского сельского поселения Ичалковского района по непринятию мер, направленных на проведение работ по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского, и возложении обязанности выполнить указанные работы.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

13 смелых

Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

1
Заказать рекламу
1
1
1