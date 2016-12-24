Около 200 уроженцев Мордовии отправились защищать рубежи Донбасса

Ряды именных подразделений Мордовии пополнили новые добровольцы. Около 200 уроженцев республики вошли в отряды «Сияжар», «Аралай» и «Кавал». Их цель – достижение мирной жизни и изгнание нацистов из Донбасса.

Для отбора в данные подразделения рассматриваются кандидаты, показавшие лучшие результаты по уровню физической подготовки, здоровью, а также профессионально-психологическим качествам.

Подразделение «Сияжар» названо в честь мордовского богатыря, защищавшего родные земли. Бойцы этого батальона занимаются материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России.

«Аралай» переводится с мокшанского языка как защитник. Добровольцы из этого подразделения служат в военной полиции и обеспечивают правопорядок на освобожденных территориях.

«Кавал» – с эрзянского – коршун. Его бойцы выполняют задачи огневого подавления противника, а также обеспечивают безопасность тыла мирных жителей.

У каждого именного батальона есть собственный шеврон с особыми символами, которые отражают название подразделений.