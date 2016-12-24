Мордовия успешно завершила работу по внедрению нового инвестиционного стандарта

12 пилотных регионов, которые начали внедрение регионального инвестиционного стандарта в 2021 году, успешно завершили работу. Это республики Мордовия и Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Московская области и Москва.

Такое заключение составила Федеральная группа по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов. В нее включены представители «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Опрос бизнеса на местах показал, что практически во всех субъектах доля положительных оценок превышает 90%. Однако многим инвесторам еще предстоит воспользоваться инструментами стандарта для реализации своих проектов.

«Подтверждать соответствие инвестиционному стандарту регионы будут ежегодно. Это позволит выявить как лучшие практики работы с бизнесом, так и слабые места. Сейчас субъектам необходимо усилить информирование предпринимательского сообщества об инструментах стандарта. Это особенно актуально для регионов, подтвердивших внедрение, так как они могут претендовать на получение дотации по инвествычетам, а значит, активнее использовать этот преференциальный механизм», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

«Для качественной оценки необходимо, чтобы прошло больше времени. Важно увидеть работу регионов в динамике. Полагаю, уже на следующем подтверждении в 2023 году можно будет сделать выводы о положительном эффекте от внедрения стандарта. Подтверждение для регионов в этом году не означает подтверждения в следующем», — заметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

В 2022 году внедрение инвестиционного стандарта начали еще 33 региона. Уже утверждены инвестиционные декларации с обязательствами по неухудшению условий. Созданы агентства инвестиционного развития и комитеты для сопровождения проектов и разрешения спорных вопросов.

Для работы над наиболее сложными элементами стандарта — инвестиционной картой и сводом инвестправил — привлечены профильные федеральные министерства. Эту работу курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Соответствие субъекта требованиям стандарта будет учитываться при формировании национального инвестрейтинга Агентства стратегических инициатив.