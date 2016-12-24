В Рузаевке экскаватор «атаковал» иномарку

Репортер

О нелепом ДТП, случившемся в Рузаевке вечером 15 августа, сообщает Госавтоинспекция республики.

В 18:25 на улице Гая в городе Рузаевка 38-летний мужчина, управляя экскаватором-погрузчиком «JCB 3CX4T», выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомашине «Ниссан Примера». Иномарка двигалась по главной дороге и попала под погрузчик.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка японского седана с различными травмами была доставлена в Рузаевскую ЦРБ. Там женщине была оказана медицинская помощь, после чего на была отпущена домой.

Как отмечается в информации, оба водителя находились за рулем трезвыми.

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