В дневных лагерях для детей Чамзинского района экономили на вторых блюдах

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Прокуратура Чамзинского района провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в лагерях с дневным пребыванием детей. И выявила многочисленные нарушения.
Так, в лагере с дневным пребыванием детей на базе Больше-Маресевской школы вторые блюда (котлета мясная и жареная рыба) подавались на одного ребенка весом в 75 грамм, что в разы меньше нормы, предусмотренной законодательством.
Питание детей в нарушение требований действующего законодательства включало колбасные изделия (сосиски), замена блюд и кулинарных изделий на другие проводилось здесь без учета их пищевой ценности и т.п.
С целью устранения нарушений начальнику лагеря внесено представление, виновный работник был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.
По информации прокуратуры РМ, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства также выявлены в деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе еще нескольких школ - Отрадненской, Апраксинской, Киржеманской. Руководителям лагерей внесены представления, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
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