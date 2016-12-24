Пропавший в Саранске юноша отыскался на Урале

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Как сообщает МВД по РМ, сотрудники полиции смогли установить местонахождение без вести пропавшего парня.12 августа в полицию обратилась бабушка юноши, сообщившая об исчезновении своего 17-летнего внука. Юный житель Саранска днем ушел из квартиры, но домой ночевать не явился и никак не давал о себе знать.
В поисках несовершеннолетнего были задействованы сотрудники полиции Саранска и территориальных органов, представители поисково-спасательных отрядов, общественники и волонтеры.
В конечном итоге, поисковые усилия принесли результаты – полицейские выяснили, что 16 августа молодой человек был замечен в Свердловской области. Из Мордовии юноша умудрился добраться до Урала автостопом.
В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины, побудившие подростка к данному поступку. Как отмечается, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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