Пропавший в Саранске юноша отыскался на Урале

Как сообщает МВД по РМ, сотрудники полиции смогли установить местонахождение без вести пропавшего парня.12 августа в полицию обратилась бабушка юноши, сообщившая об исчезновении своего 17-летнего внука. Юный житель Саранска днем ушел из квартиры, но домой ночевать не явился и никак не давал о себе знать.

В поисках несовершеннолетнего были задействованы сотрудники полиции Саранска и территориальных органов, представители поисково-спасательных отрядов, общественники и волонтеры.

В конечном итоге, поисковые усилия принесли результаты – полицейские выяснили, что 16 августа молодой человек был замечен в Свердловской области. Из Мордовии юноша умудрился добраться до Урала автостопом.

В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины, побудившие подростка к данному поступку. Как отмечается, его жизни и здоровью ничего не угрожает.