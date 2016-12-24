Двум парням из Нижнего накинули срок за сбыт фальшивок в Саранске

Верховный Мордовии изменил меру наказания двум парням из Нижнего Новгорода, попавшимся в Саранске при сбыте фальшивых 5-тысячных банкнот. Молодые люди целенаправленно прибыли в столицу республики для своей «разменной операции».

К полицейским Саранска в сентябре 2021-го стала поступать из магазинов информация о фальшивых купюрах номиналом в 5 тысяч рублей, которые выявлялись при подсчете выручки. Все хорошо выполненные подделки явно происходили из одной партии, а значит, могли запускаться в оборот из одного источника.

Вскоре борцам с экономическими преступлениями МВД по РМ удалось выйти на след шустрых «финансистов». В руки правоохранителей попали двое приехавших из Нижнего Новгорода парней. У них при задержании полицейские изъяли 14 фальшивых 5-тысячных банкнот. Взятые с поличным деятели не стали отпираться и выдали всю информацию по своей криминальной операции.

Молодые люди специально приехали в другой регион для «сброса» поддельных купюр, чтобы затруднить свое опознание по месту жительства. Они сняли квартиру и стали подбирать заведения, где не имелось камер видеонаблюдения и банкноты не проверялись приборами на подлинность.

Парочке удалось успешно «реализовать» три банкноты в магазине, кальянной и кафе. Они покупали на поддельные купюры недорогой товар, а полученную «нормальными» деньгами сдачу записывали в чистый «навар». По словам фигурантов, фальшивки они приобрели в Нижнем Новгороде у неизвестного им лица с большим дисконтом от номинала.

Приговором суда им было назначено довольно мягкое наказание – 1 год и 2 месяца лишения свободы каждому (статья о сбыте поддельных банкнот предусматривает вплоть до 8 лет). Прокуратура оказалась не согласна с этой мягкостью и подала апелляцию на это решение. В итоге, парням существенно накинули срок – теперь им придется провести в колонии общего режима уже по три года.