В аэропорту Саранска прошли тренировочные пожарно-тактические учения

«Время героев»
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По легенде, здесь совершил аварийную посадку самолет АН-24.
«Совершена аварийная посадка самолета АН-24 по причине отказа шасси, произошел отрыв одной плоскости крыла, 10 тонн разлившегося топлива загорелись на площади 200 кв.м., пламя охватило и салон самолета» .
По информации спасателей, техника тушения воздушного судна кардинально отличается от работы в зданиях, есть всего 5-7 минут для ликвидации пожара. В учениях были задействованы 59 человек личного состава и 7 единиц техники.
Огнеборцы в теплоотражающих костюмах начинают пенную атаку - подается 3 лафетных ствола на тушение розлива керосина из топливных баков.
На воздушное судно также направлялась пена из 5 ручных стволов для охлаждения фюзеляжа и снижения температуры внутри самолета.
При помощи спасательных устройств условных пассажиров и экипаж эвакуировали из огненной ловушки и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Как отмечается в сообщении МЧС по РМ, через десять минут после поступления сообщения о пожаре он был полностью ликвидирован, пассажиры и члены экипажа спасены.
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В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
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