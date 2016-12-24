В столице Мордовии безработный парень отдал липовым сутенерам 70 тысяч рублей

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Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
МВД по РМ сообщает об очередном случае мошенничества на ниве секс-услуг. Жертвой липовых сутенеров стал 22-летний безработный парень из Саранска, отдавший «интимным» аферистам почти 70 тысяч рублей.
Молодой человек в отделе полиции рассказал, что в интернете он нашел объявление о предоставлении платных услуг интимного характера и позвонил по указанному номеру. Администратор секс-конторы пояснил, что встреча с девушкой может состояться после перечисления предоплаты в сумме 1 тысячи рублей. Клиент сделал перевод, а потом оплатил и страховку для барышни в размере 2,5 тысяч.
Далее пошла типичная «раскрутка» клиента на деньги – то карта была заблокирована, то перевод не прошел. Под различными надуманными предлогами у парня вытянули еще свыше 60 тысяч рублей. В общей сложности он заплатил за вызов путаны 69 100 рублей.
После того как у безработного закончились на карте все деньги, мошенники выкинули его из всех каналов коммуникации. Незадачливый поклонник пикантных развлечений пошел в полицию.
На основании заявления молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.
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Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
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