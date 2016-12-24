В Мордовии нерадивый папаша задолжал тройняшкам алименты на 1,3 миллиона рублей

Как сообщает УФССП по РМ, на исполнении в отделении судебных приставов по Ковылкинскому району находится исполнительное производство о взыскании с местного товарища крупной суммы алиментной задолженности на содержание тройняшек. Детям мужчина обязан выплатить порядка 1,3 млн руб.

С несознательным гражданином сотрудники службы судебных приставов работали несколько лет. Изначально тот официально нигде не работал, по месту регистрации не проживал, на связь с сотрудниками ведомства не выходил. По этой причине приставы объявили его в розыск.

Беглеца удалось разыскать в Москве. В соответствии с действующим законодательством на него был составлен протокол за неуплату средств на содержание детей. Суд признал мужчину виновным по соответствующей административной статье и назначил ему наказание в виде 130 часов обязательных работ.

Самое главное, что сейчас нерадивый папаша трудоустроен, и денежные средства в счет огромного долга по алиментам будут удерживаться из его заработной платы.



