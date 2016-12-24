В Лямбире строится водозаборный узел и станция водоочистки за 101 миллион рублей

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Лямбирском районе продолжается строительство водозаборного узла и станции водоочистки по улице Гражданская. На сегодняшний день здесь пробурены рабочая и наблюдательная скважины, проложен трубопровод до водозабора, протяженность которого составила 900 метров, установлено два резервуара с подпорной стойкой между ними, оборудована сливная система.

Кроме того, закуплено необходимое оборудование – бочки и насосы для проведения промывки обратноосмотической установки, приобретена станция водоочистки, которая позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей микрорайона «Сельхозтехника».

Стоимость заключенного с ООО «Созидание - С» контракта составила более 101 миллиона рублей. Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле у администрации района. Завершение объекта намечено на четвертый квартал 2022 года.