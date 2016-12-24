В Темниковском районе на сельской дороге «четырнадцатая» насмерть сбила пешехода

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По информации Госавтоинспекции республики, в Темниковском районе Мордовии на сельской дороге припозднившийся путник погиб под колесами автомобиля.
12 августа в половине девятого вечера на улице Центральная в селе Бабеево 40-летний мужчина за рулем автомашины «Лада 2114» совершил наезд на 37-летнего пешехода. По предварительным данным, тот двигался по правой обочине дороги навстречу транспорту и вышел на проезжую часть прямо перед легковушкой.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы, водитель «четырнадцатой» за рулем был трезвым.
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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
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