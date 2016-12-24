В Саранске завершился полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

14 августа в Мордовии завершился полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На протяжении 5 дней полуфиналисты (более тысячи старшеклассников из ПФО, в том числе школьники из Мордовии) работали над решением кейсовых заданий, подготовленных ведущими компаниями и вузами страны, принимали участие в мотивационных встречах, открытых диалогах и нетворкинге в рамках полезной программы.

Также участники полуфинала посетили Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина и стадион «Мордовия Арена», где участников ждала экскурсия по стадиону и зарядка с российской легкоатлеткой, олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России Ольгой Каниськиной.

На церемонии закрытия полуфинала конкурса от имени Главы республики Артёма Здунова участников приветствовала заместитель председателя Правительства РМ Галина Лотванова: «У каждого из вас своя дорога, свой путь, свои проекты, – отметила она. – Но ясно одно – что среди вас нет равнодушных, но есть люди, которые способны искать, открывать, творить».

Ярким завершением мероприятия стало выступление хедлайнера закрытия «Большой перемены», молодого исполнителя Миши Konfuz.

Полуфиналы для старшеклассников пройдут очно для всех федеральных округов России. По итогам будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».