Владельцы Рузаевского салона красоты попались на обман мнимых полицейских

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Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции по Рузаевскому району поступило сообщение 50-летнего местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве.
По словам мужчины, в принадлежащий его дочери салон красоты позвонил некий товарищ, который представился сотрудником рузаевской полиции. «Офицер» сообщил, что хочет приобрести шесть подарочных сертификатов студии номиналом 5 тысяч рублей. При этом в качестве гарантии и исключения обмана со стороны работников салона последние должны были сами перевести 30 тысяч рублей на счет звонившего. Эти деньги собеседник пообещал вернуть сразу же после доставки сертификатов вместе с платой за сами подарочные «купоны».
Потерпевший, действуя по указанию дочери, перечислил необходимую сумму, после чего направился в отдел полиции, чтобы передать сертификаты заказчикам. Там жителя Рузаевки разочаровали - выяснилось, что никаких сертификатов салона в отделе никто не заказывал. Стало очевидно, что заявитель перечислил деньги мошенникам.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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