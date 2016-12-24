Житель Саранска получил условный срок за покупки по чужой «кредитке»

42-летний житель Саранска выслушал приговор за хищение денег и документов у водителя, подобравшего его на трассе. Попутчик тайно завладел барсеткой автовладельца, в которой находились документы и банковские карты, и устроил с чужой кредиткой забег по магазинам.

Весной этого года в дежурную часть полиции Темниковского района поступило заявление от 27-летнего жителя села Аксел о краже у него документов и денег. Заявитель рассказал, что в краже подозревает своего попутчика.

Выяснилось, что 20 апреля мужчина следовал на личном автомобиле из Темниковского района в Саранск. По дороге он посадил к себе в машину голосовавшего на трассе субъекта и согласился подбросить его до нужного места. Но на следующий день он обнаружил пропажу сумки, которая находилась в кармане пассажирского сидения. В этой сумке были документы и банковские карты.

Вскоре добросердечному водителю стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств с банковских карт при покупках в магазинах. Мужчина заторопился в полицию.

Оперативники быстро установили личность «покупателя» и задержали его по месту жительства. Им оказался 42-летний ранее судимый житель мордовской столицы. В отделе полиции мужчина выдал похищенную барсетку, документы и банковские карты, с которыми устроил шопинг по торговым точкам. Он успел накупить товаров на общую сумму 12 778 рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.