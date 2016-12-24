Прокуратура Большеигнатовского района заставила местную администрацию принять на баланс «ничейные» колодцы

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Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
В ходе проверки работники прокуратуры установили, что на территории Большеигнатовского сельского поселения расположены источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы), которые не состоят на регистрационном учете, не имеют собственников, балансодержателей, эксплуатирующей организации, то есть являются бесхозяйными.
Такая ситуация создает угрозу эпидемиологической безопасности населения, а также причинению вреда жизни и здоровья граждан.
По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено 2 исковых заявления о возложении на администрацию обязанности принять на свой баланс эти колодцы вместе с обязательствами по их содержанию, которые рассмотрены и удовлетворены.
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Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
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