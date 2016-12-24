Со сборного пункта в Рузаевке на Донбасс отправился очередной отряд добровольцев

На их подвигах, подобно тем, что совершали наши деды и прадеды в Великую Отечественную, мы будем воспитывать своих детей и внуков. Ещё 30 добровольцев из Мордовии приняли решение стать участниками специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках на Украине. Со сборного пункта в Рузаевке они отправились на Донбасс противостоять злу. Бойцы станут частью именных подразделений Мордовии «Сияжар», «Аралай» и «Кавал».

Добровольцы Мордовии — это люди разного возраста, представляющие всевозможные профессии в мирной жизни. Объединяет их патриотизм и чувство справедливости, добиваться которой они и отправляются.

Михаилу 60 лет. Он дальнобойщик. Много раз бывал на Украине. Для пожившего своё мужчины борьба с фашизмом – дело чести семьи. В 1944 году отца Михаила забрали на фронт. Волею судьбы он оказался на Западной Украине, где семь лет воевал далеко не с немцами.



— Это была война после войны. Советской армии там противостояла хорошо организованная сеть Украинской повстанческой армии, более известная в народе как бандеровцы. Подполье, как и сегодня, поддерживали внешние силы. Сначала украинцам помогала нацистская Германия, затем Англия и США. Отец не вернулся с фронта. Ради памяти о нём, я должен продолжить правое дело, — сказал Михаил.

Михаила провожала в путь супруга. Фото любимой боец взял с собой на удачу. Слез на глазах милой женщины не было. На лице приятная улыбка и уверенность в том, что муж обязательно вернется домой.

Другой доброволец по имени Сергей на призывном пункте был один. У 31-летнего парня непростая судьба. В 90-е, после распада СССР его семья была вынуждена переехать в Россию из Таджикистана. Родился Сергей уже в Смоленской области. Жизнь строили с нуля. Со сложностями справиться не смогли. Мальчик остался сиротой.



— Я не был свидетелем вооруженного конфликта в Средней Азии, но с самого детства понимаю, что значит для мирного населения в одночасье лишиться всего. Стать беженцами. Переселенцами. По сей день благодарю русскую землю, за то, что дала мне всё. Поэтому я готов воевать за её свободу и суверенитет. Я уверен, что у России особая миссия в этом мире. Мы обеспечиваем справедливость, мы за добро. Говорят, что там много наемников, они русский язык не очень понимают. Значит, пришло время говорить на языке силы, — подчеркнул Сергей.

Ещё один Сергей уже знает, куда идёт. Боец бывал на Донбассе 2014 году. Видел, как ведут себя укрофашисты, как относятся к женщинам, старикам и детям.

Это ещё больше озлобило. Я понимаю, что наше дело правое. И в плен этих ублюдков брать не буду. На гражданке у меня маленький ребенок, но иначе я поступить не мог. Русские воины никогда не смотрели на какие-либо обстоятельства, они просто шли и побеждали. Так будет и на этот раз, — сказал Сергей.

День отправки добровольцы запомнят навсегда. Мужиков провожали в торжественной обстановке с патриотичными песнями и напутственными речами. К бойцам обратился заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Дмитрий Борисов. Он отметил, что Россия успешно, в установленные сроки, необходимыми темпами проводит специальную военную операции и в этом заслуга профессиональной работы российской армии.

Наши земляки помогают очищать от фашистской нечисти республики Донбасса. Они проявляют мужество и героизм. На помощь к ним отправляетесь и вы. От Главы РМ Артёма Здунова хочется поблагодарить вас за высокую гражданскую позицию, мужество и патриотизм. Мордовия ждет вас с победой, — заключил Дмитрий Борисов.

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров пожелал бойцам удачи, при этом подчеркнул, что имена добровольцев уже вписаны в славную воинскую летопись России. Затем команда – по местам. Автобус отправился в путь под «Марш славянки».



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