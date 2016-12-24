Владимир Чибиркин ознакомился с ходом капитального ремонта Красноподгорной школы

14 августа Председатель Госcобрания Мордовии Владимир Чибиркин в рамках рабочей поездки в Краснослободский район посетил Красноподгорную школу имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова.

В учебном учреждении сейчас ведется капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». В полном объеме были выполнены демонтажные работы по первому и второму этажу. После этого заменена кровля, постелен линолеум, выполнена отделка в классах и коридорах, проведены электромонтажные работы, уложен кафель и керамогранит в санузлах, поставлены новые светильники и т.д. В настоящее время идет покраска классов и кабинетов, замена перил и сантехники, ремонт окон и крыльца.

«До начала учебного года остаются считанные дни. Это время нужно использовать по максимуму, чтобы завершить ремонт школ, включенных в инициированную партией «Единая Россия» программу. Работы в Красноподгорной школе выполняются по наказам избирателей, родителей учащихся. На контроле находятся все этапы ремонта. Уже закуплена необходимая оргтехника, мебель, оборудование для пищеблока. Учителя и родители приступили к подготовке классов. Совместные усилия позволяют реализовывать такие проекты во благо людей, обеспечения условий для воспитания подрастающего поколения», – отметил Владимир Чибиркин.

Предыдущий капитальный ремонт в Красноподгорной СОШ проводился в 2001 году. «Мы, конечно, рады тому, что наша школа будет обновленной. Надеемся и приложим все усилия, чтобы в День знаний войти в красивое, обустроенное здание. У нас обучаются 104 ученика – это дети из 7 населенных пунктов, которые относятся к Красноподгорному сельскому поселению», – пояснила директор Красноподгорной школы Ольга Петрова.

Вместе с главой района Алексеем Буйновым, руководством школы и строительной организации, выполняющей работы, а также представителями родительской общественности Владимир Чибиркин осмотрел внутренние помещения, фасад здания и прилегающую к нему территорию. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности учащихся и педагогов. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госсобрания Мордовии по аграрным вопросам, природопользованию и строительству Кузьма Самолькин.

Кроме этого, Председатель Госсобрания Мордовии посетил в Краснослободске одну из площадок, благоустройство которых стало возможным за счет победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» с населением до 20 тысяч человек. В целом предполагается благоустройство пешеходной зоны отдыха и досуга в 1 и 3 микрорайонах Краснослободска. На это выделяется 50 млн. рублей.

Владимир Чибиркин обсудил с руководством района и города, строителями планы работ и сроки их исполнения.