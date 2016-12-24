Фельдъегерская служба Мордовии получила новое здание

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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Глава Мордовии Артём Здунов 13 августа провел рабочую встречу с руководителем ФГУП «Главный центр специальной связи» Иваном Гайченей. На встрече обсудили взаимодействие по вопросам работы службы. Также Артём Здунов и Иван Гайченя приняли участие в открытии нового здания Управления специальной связи по Республике Мордовия.
Глава Мордовии отметил высокую значимость работы ведомства, поблагодарил сотрудников Управления спецсвязи и ветеранов службы за ответственное выполнение возложенных задач по транспортировке корреспонденции и грузов государственной важности.
Иван Гайченя, поздравляя сотрудников Управления с профессиональным праздником и с открытием нового здания, подчеркнул, что время диктует новые вызовы, поэтому ответственность службы повышается. Укрепление материально-технической базы позволит обеспечивать более качественное выполнение работы фельдъегерями.
Сотрудников Управления поздравили также Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин и главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов.
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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
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